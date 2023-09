Luis Alberto, l’uomo in più della Lazio: presente in tutte le marcature biancocelesti. Allontanati i dissapori estivi con la società il Mago sta trascinando la squadra

Come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto dopo i dissapori estivi con la società ha preso la squadra per mano e la sta trascinando in un momento non facile. Finora delle cinque marcature messe a segno dalla Lazio tra campionato e Champions, il Mago è stato presente in tutte.

Alla prima contro il Lecce ha fornito l’assist a Immobile, contro il Napoli ha realizzato uno splendido gol di tacco e ha dato il via al gol di Kamada . A Torino invece è andato a segno con uno straordinario tiro a giro e infine il gol di Provedel contro l’Atletico Madrid è stato propiziato da una sua pennellata.