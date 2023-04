Luis Alberto furibondo con Sarri: scintille nello spogliatoio e compagni sorpresi. Ieri a Formello…

Luis Alberto non ha preso di buon grado il cambio di domenica contro il Monza: il retroscena del litigio con Sarri

Luis si è infuriato, ha lanciato due vaffa insieme ai parastinchi. E le scintille sarebbero proseguite nello spogliatoio a fine partita, dopo Monza-Lazio. Sarri in conferenza ha gettato acqua sul fuoco: «Luis si arrabbia anche se esce al 93’ sul 5-0, l’importante è che interpreti al massimo le partite. Il suo primo tempo è stato un grande primo tempo».

Gli ha risparmiato rimproveri, in altre occasioni non lo ha fatto. Ieri mattina, alla ripresa, nessuna reazione da parte di entrambi, nessun contatto. Lo sfogo del Mago ha colto di sorpresa tutti non certo perché non se sia capace, ma perché si era reduci da un lungo periodo di calma apparente. Lo riporta Il Corriere dello Sport.