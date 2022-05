Luis Alberto, leadership e giocate: ora Sarri può ripartire da lui

Leadership e grandi giocate per Luis Alberto. E ora Sarri potrebbe ripartire da lui nella prossima stagione

La prima parte di questa stagione è stata complicata per Luis Alberto, tanto che a un certo punto sembrava essere lui il nome numero uno da cedere in estate per far cassa. Ma lo spagnolo si è pian piano ripreso la Lazio e adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, il suo futuro potrebbe essere ancora a tinte biancoceleste. Certo, se dovesse arrivare una maxi offerta i biancocelesti la prenderanno in considerazione, ma adesso il Mago è visto come uno dei punti fermi della squadra.

Luis Alberto ha acquisito maggiore leadership nello spogliatoio, tanto che sabato, nell’intervallo della partita contro la Sampdoria, ha caricato l’intero gruppo insieme al capitano Immobile. E allora, nella prossima stagione, Sarri potrebbe ripartire dal suo 10 per costruire la sua Lazio.