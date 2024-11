Luis Alberto: «Lazio? Spero vinca lo Scudetto. Il calcio di Baroni mi piace molto. Lotito e Fabiani? Non voglio parlare di loro»

Le parole dell’ex biancoceleste, Luis Alberto, nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha dichiarato

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio, Luis Alberto ha parlato della squadra di Baroni.

PAROLE– «Senza la pandemia avremmo lottato fino alla fine per il campionato, soprattutto in casa eravamo devastanti Auguro alla Lazio lo scudetto, il calcio di Baroni mi piace molto, Lotito e Fabiani? Un capitolo chiuso, non voglio parlare di loro ».