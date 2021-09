Luis Alberto è tornato Mago: ora parla solo il campo

Dopo la panchina di Empoli e qualche polemica di troppo, Luis Alberto si è ripreso la Lazio: ora parla solo il campo

La panchina di Empoli aveva fatto sorgere più di qualche dubbio, ma la prestazione sontuosa con lo Spezia ha messo a tacere tutti i più scettici. Luis Alberto è tornato Mago.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha deciso di far parlare il campo, mettendosi alle spalle tutto il resto. Tanta professionalità e grande fame che dimostrano come abbia chiaramente voglia di essere un leader della squadra e non un problema. La sfida con il Milan per confermarsi ed essere ancora protagonista.