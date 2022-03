Luis Alberto si è ripreso la Lazio. E il futuro...

Dopo un inizio difficile, Luis Alberto si è ripreso la Lazio ed è tornato protagonista. E il suo futuro…

I primi mesi per lui sono stati molto difficili , visti i grandi cambiamenti tattici che ha portato Maurizio Sarri. Ma ora però Luis Alberto si è finalmente preso la Lazio ed è diventato protagonista.

NUMERI – A dire ciò sono soprattutto i numeri. Infatti, come rivelato da Il Corriere dello Sport, stando ai dati della Lega Serie A , lo spagnolo è il biancoceleste che crea più occasioni: ben 45. Poi è il secondo per assist (7) e il terzo per tiri (33). Ma soprattutto il segnale della svolta è la statistica che lo vede a un passo dalla top ten dei corridori. Il Mago ha difatti una media di 9,848 km percorsi a partita. E anche Sarri ora ha capito la sua importanza.

FUTURO .- Il futuro? Difficile saperlo al momento. Il buon Luis Alberto non ha mai nascosto il desiderio di giocare in Spagna. Ma ora che ha sposato il sarrismo tutto sembra più semplice.