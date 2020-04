Lazio, l’ag. di Luis Alberto: «Rinnovo? L’accordo arriverà, sono certo»

Tra le priorità della Lazio, adesso, c’è anche il rinnovo di Luis alberto: l’agente dello spagnolo ha fatto il punto della situazione

Lazio e Luis Alberto, un matrimonio destinato a durare. Raggiunto dai microfoni di Calciomercato.it, l’agente del giocatore – Alvaro Torres – ha fatto il punto sulla questione rinnovo. Ecco le sue parole:

«C’è un’ottima sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo tra You First Sports Italia e il club, che è cosciente della crescita di Luis Alberto, del fatto che sta facendo la differenza. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà. Credo che nella Lazio sia diventato un calciatore totale, completissimo. Europeo? Ha unito il suo talento naturale a una grande crescita tattica e fisica, diventando uno dei migliori calciatori in Europa. Un peccato, credo che l’avremmo visto competere nel torneo».