Luis Alberto-Lazio, il Mago vacilla: tentazione Qatar, rotto il patto con Lotito? A Formello sono convinti che… Il presidente chiede 20 milioni

Come spiega il Corriere dello Sport andando in Qatar Luis Alberto avrebbe l’occasione di prendere 40 milioni (spalmati su 5 anni). Una cifra talmente fuori mercato da fargli riconsiderare anche le precedenti priorità, inizialmente quella di tornare in Spagna e poi quella di rinnovare con il calciomercato Lazio. Luis Alberto aveva dato la sua disponibilità a restare e proseguire la sua avventura in biancoceleste, ricordando però una sorta di patto tra lui e Lotito, verosimilmente legato a un ingaggio da top player nella rosa (3,5 milioni) e alla costruzione di una squadra capace di divertirsi anche in Champions League. Poi, però, è arrivato l’Al-Duhail, una variabile troppo pesante per non alterare i precedenti equilibri.

Non è detto che li cambi del tutto, sia chiaro. Anzi, a Formello sono convinti che alla fine il numero 10 resterà. Ma la proposta del club di Abdullah al Thani (membro del cda della Doha Bank) ha messo lo spagnolo davanti a una scelta di vita che per forza di cose pone dei dubbi. Ad alimentarli, anche la stima di Hernan Crespo, l’allenatore dei qatarioti, che lo vorrebbe avere in squadra. Per questo – come riportato in Qatar – il club ha deciso di alzare leggermente la proposta iniziale di 12 milioni e 3 di bonus, avvicinandosi alla richiesta di Lotito. Il presidente della Lazio per il momento continua a fare muro, per privarsi di Luis Alberto vuole 20 milioni, non un euro di meno.