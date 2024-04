Luis Alberto Lazio, Pedullà critica il centrocampista sui social: ecco le sue parole. Le dichiarazioni dello spagnolo hanno fatto discutere

L’intervista post-partita di Luis Alberto al termine del match della Lazio contro la Salernitana ha fatto discutere. Le sue dichiarazioni hanno scosso la tifoseria e tutto il mondo biancoceleste.

Non si è fatto attendere il commento sul profilo X di Alfredo Pedullà alle parole dello spagnolo. «Gli ex ammutinati ora hanno la tosse», ha scritto il giornalista in riferimento al comportamento del centrocampista negli scorsi mesi.