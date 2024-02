Luis Alberto Lazio, l’ora della verità: gli è stata fatta una nuova richiesta. Altrimenti rischia il posto

Luis Alberto Lazio, l’ora della verità per il centrocampista spagnolo, chiamato ad una grande prova oggi contro l’Atalanta

La Lazio ha bisogno di ritrovare il miglior Luis Alberto, che contro l’Atalanta è a secco di gol e di assist addirittura dall’ormai lontanissimo 2020. Lo spagnolo ha recuperato la forma migliore e oggi giocherà dall’inizio, con una nuova richiesta.

Per lui è giunta l’ora della verità, con l’ambiente che gli chiede una prova da verso numero 10 qual è. Oppure è alto il rischio che, in questo finale di annata, come scrive il Messaggero, possa farsi soffiare il posto da titolare.