Luis Alberto al termine della gara contro la Lokomotiv è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

GARA – «Sapevamo che oggi era importante vincere per proseguire il nostro cammino in Europa League . La squadra ha disputato un’ottima prestazione, il risultato poteva essere più largo, ma l’importante è aver ottenuto il successo».

BOLOGNA – «La gara con il Bologna sarà importante anche perché ci saranno degli scontri diretti tra chi è davanti a noi in classifica. Sarà fondamentale fare bene prima della sosta».

TIFOSI – «Il calcio senza pubblico non è lo stesso, questo sport è della gente e in sia in casa che fuori diventa un’altra cosa. Qua con i nostri è molto meglio».

GIRONE – «Adesso siamo secondi, è importante per noi essere tra le prime squadre. Poi dovremo giocare col Marsiglia, sarà tosta perchè per me sono i più forti. Noi però continuiamo a lavorare così, poi pensiamo a Bologna, dopo aver riposato un po’. Serve anche per la testa».

ROMA – «Giorno dopo giorno la squadra migliora, il derby è servito tanto per la fiducia e la tranquillità di tutti. Oggi si è visto anche in campo».

Luis Alberto a Sky

«Stiamo migliorando partita dopo partita. oggi era importante vincere e fare risultato. Cambi? Io mi arrabbio molto spesso quando vengo sostituito, perché ho voglia di giocare e di aiutare la squadra, indipendentemente dal ruolo. Il mister lo sa e mi ha comunque chiesto di giocare come so. Nelle ultime due partite è andata meglio nel giro della palla. Luis Enrique? Non mi ha chiamato. Comunque resta una decisione sua».