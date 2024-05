Luis Alberto Lazio, il centrocampista NON è contento con Tudor: il motivo del suo atteggiamento in allenamento

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Luis Alberto non è più contento alla Lazio. Infatti, il centrocampista spagnolo non condivide le idee calcistiche di Tudor e non si sente valorizzato dal suo sistema di gioco.

Per questo motivo, il giocatore biancoceleste non ha avuto la giusta concentrazione ed il giusto atteggiamento durante gli allenamenti di questa settimana. Comportamenti che hanno portato all’esclusione di Luis Alberto dal match contro l’Empoli.