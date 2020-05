Lazio, la carica di Luis Alberto: «Continuiamo ad allenarci!» FOTO

Lazio, continuano gli allenamenti casalinghi dei giocatori. Luis Alberto è motivato e lo dimostra con un post su Instagram

Dopo due mesi di allenamento casalingo, i giocatori della Lazio sono tornati sui campi di Formello. In attesa di riaggregarsi tutti insieme sotto gli ordini di Inzaghi, ognuno svolge la sessione in modo individuale, quel che unisce però è il desiderio di non molare. Luis Alberto, su Instagram, si carica con un post:

«Continuiamo ad allenarci ⚽️⚽️⚽️ #forzalazio».