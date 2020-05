Tramite il profilo Instagram ufficiale, la Lazio ha pubblicato alcune foto degli allenamenti odierni a Formello

Altra giornata di allenamenti individuali a Formello per la Lazio che, in attesa del via libera per quelli di squadra, cerca di recuperare la forma fisica in vista di una possibile ripresa del campionato di Serie A. Tramite il profilo Instagram ufficiale, la società ha pubblicato le foto degli allenamenti odierni.