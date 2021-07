Luis Alberto, Di Marzio: «Nessuna squadra italiana su di lui»

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione Luis Alberto, che sta condizionando quest’avvio di stagione biancoceleste

La questione Luis Alberto sta inevitabilmente tenendo banco in questi giorni in casa Lazio. Lo spagnolo non si è presentato per le visite mediche e non è partito con la squadra peer Auronzo.

A fare chiarezza sulla situazione dello spagnolo è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L’originale. Queste le sue parole: «Il calciatore non ha intenzione di presentarsi. Non c’è nessuna italiana dietro. Dovrà essere brava la società, ma anche Sarri per provare a risolvere la situazione. Altrimenti si terranno in considerazioni le offerte provenienti dall’estero».