Luis Alberto Lazio, l'annuncio di Lotito fa sognare i tifosi!

Luis Alberto-Lazio, l’annuncio di Claudio Lotito fa sognare i tifosi biancocelesti! Futuro deciso, cosa succede in estate

Nel pre-partita della gara contro la Juve, Claudio Lotito ha chiuso il caso di calciomercato Lazio legato a Luis Alberto:

PAROLE – «Luis ha un contratto per altri 4 anni, c’è stata quella esternazione, ma la società non l’ha messo in vendita, è stato un fulmine a ciel a sereno. Confidiamo che prosegua questo percorso all’interno del club. Felipe ha fatto una scelta di vita, ha sottoscritto un contratto a condizioni inferiori per durata e cifre».