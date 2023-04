Luis Alberto: «La partita più bella alla Lazio? Scelgo quella con...»

Luis Alberto, lo spagnolo rilascia alcune dichiarazioni in un intervista doppia in compagnia di Felipe Anderson

Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato Luis Alberto, il quale in compagnia di Felipe Anderson ha rilasciato una doppia intervista

Se puoi scegliere la partita più bella tra le tue presenze alla Lazio?

LUIS – Io scelgo quella della Coppa Italia contro l’Atalanta

Qual’è la giocata di Felipe che ti ha impressionato di più?

LUIS – La prima volta che ho visto un Felipe Anderson in versione fenomeno? A Cagliari, sembrava che tutti cadessero vicino a lui. Ricordo anche un gol all’Olimpico nella sfida contro il Genoa, io ero in panchina. Lui a livello di qualità e condizione di gioco ha tutto

LUIS – Se lo vedo in versione spagnola? Io penso che può giocare dove vuole. Ha una qualità impressionante. Quando sta bene ed è in fiducia non c’è difensore che può fermarlo

LUIS – Cosa gli invidio? La velocità

LUIS – Non sarà mai forte come me nel pensare più veloce a quello che deve fare

LUIS – Se abbiamo segnato, nella stessa partita, più o meno di cinque volte? Meno (Sbagliato)

LUIS – Chi ha fatto più assist per l’altro da quando giochiamo insieme? Pari

LUIS – Quante gare consecutive ha giocato finora Felipe da quando è alla Lazio? 90

LUIS – Con quale calciatore dell’attuale rosa ho disputato più gare insieme? Marusic (182 gare)

LUIS – Come è terminata questa azione? Parata del portiere