Luis Alberto-Jony, è già sfida sui social: «Presto vedremo chi sta meglio!» – FOTO

E’ già sfida tra Luis Alberto e Jony, acquisto non ufficializzato dalla Lazio: ecco lo scambio di battute sui social tra i due

In vista dell’inizio della preparazione per la prossima stagione, Luis Alberto, come molti altri biancocelesti, si sta allenando insieme al preparatore personale. Lo testimoniano foto e video pubblicate sul proprio profilo Instagram, commentate da Jony, nuovo acquisto della Lazio non ancora ufficializzato dal club. Lo spagnolo classe ’91 non ha potuto trattenere un ‘wow’ sotto le immagini di alcuni duri esercizi a cui si sta sottoponendo l’ex Siviglia. Pronta la risposta del ‘Mago’: «Presto vedremo chi sta meglio dei due». Un pizzico di sana competizione tra i due iberici, che a breve saranno compagni di squadra. Sui social la sfida è già stata lanciata…