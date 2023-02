Luis Alberto: «Io di nuovo al Cadice? Non mi importa se la squadra...»

Luis Alberto, lo spagnolo interviene ai microfoni di Twich parlando di un suo possibile ritorno al Cadice, ecco le sue parole

PAROLE – «Fa lo stesso se giocherà in prima o in seconda divisione. Ma io quando tornerò voglio farlo da calciatore in forma»