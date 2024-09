Luis Alberto: «Inzaghi? NON era soltanto un allenatore. Faceva la differenza in QUESTO modo». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Luis Alberto ha ricordato così gli anni alla Lazio sotto la gestione di Simone Inzaghi:

PAROLE – «Sono stato contento che, almeno mister Inzaghi, alla fine sia riuscito a vincere lo Scudetto. Per noi non era soltanto un allenatore, era come un padre calcistico. Con lui anche chi non giocava era contento. Fa la differenza sotto l’aspetto umano. Vi racconto questa. Inzaghi era alla Lazio da 21 anni. Quando non vincevamo una partita, la mattina successiva era distrutto. Lo vedevi, il calciatore ne rimaneva colpito. Dentro di te, dicevi: “La prossima partita dobbiamo vincere per lui”. Ti dava tutto e con lui, facevamo ciò che volevamo: “Mister, per favore, possiamo cambiare orario di allenamento che domani abbiamo una cena?”, oppure “Mister, domani devo portare mio figlio in un posto, posso arrivare leggermente dopo?”. Lui è stato giocatore e ha figli, ti rispondeva: “Nessun problema, vai. Il calcio è una cosa, la vita un’altra”. E alla fine quello ti rimane dentro. Perdeva sempre la voce dopo la partita! La mattina dopo, in allenamento, praticamente non lo sentivi. Cataldi era il più bravo a imitarlo, veramente identico, lo fa perfetto».