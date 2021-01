Derby, Luis Alberto esulta per la vittoria: «È per voi tifosi» FOTO

La Lazio vince, ma il pensiero è per it ifosi che hanno sostenuto la squadra prima a Formello e poi da casa: il messaggio di Luis Alberto

È stato il protagonista della notte magica della Capitale, Luis Alberto segna…e fa sognare. Lo spagnolo ha illuminato l’Olimpico con la solita eleganza e regalato alla Lazio i tre punti nel derby di Roma. Il pensiero, però, non può che essere per tutti coloro che hanno seguito la gara da casa:

«Ce l’abbiamo fatta, ragazzi! 🔥🔥Molto contento per aver segnato in questa vittoria così importante! È per voi tifosi #CMonEagles🦅!».