Luis Alberto insieme a Reina in Paideia: «Con il sorriso del primo giorno» – FOTO

Luis Alberto insieme a Reina in Paideia nel primo giorno dopo le vacanze: il post del calciatore spagnolo

Luis Alberto si è presentato questa mattina in Paideia per le classiche visite mediche pre ritiro di inizio stagione. Lì ha incontrato il suo compagno di squadra – ancora per poco – Pepe Reina intento a sostenere le visite mediche.

Immediata la foto tra i due pubblicata dal fantasista spagnolo che ha scritto in aggiunta: «Che bene che ti voglio, con il sorriso della squadra passiamo il primo giorno».