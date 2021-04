Luis Alberto stringe i denti: vuole esserci con il Verona

Dopo aver stretto i denti con lo Spezia, Luis Alberto vuole esserci anche nel match contro il Verona: le sue condizioni

Le condizioni di Luis Alberto sono senza alcun dubbio uno degli argomenti maggiormente importanti di questi ultimi giorni. Lo spagnolo ha stretto i denti sabato scorso con lo Spezia e ora vuole esserci anche contro il Verona.

Come riportato da Il Tempo, il Mago continua a lavorare senza alcun sosta in compagnia di Ruben Pons Aliaga, il suo fisioterapista di fiducia, conosciuto ai tempi del Liverpool. Il recupero sembra procedere spedito e il giocatore ha dimostrato dedizione e attaccamento alla maglia. Luis vuole esserci anche domenica, ma la decisione spetterà allo staff medico e al mister in pectore Massimiliano Farris, che sostituirà Inzaghi, alle prese con il Covid.