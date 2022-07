Luis Alberto, il Siviglia insiste: Oliver Torres possibile contropartita

Il Siviglia continua la caccia a Luis Alberto: nuova offerta degli spagnoli per il Mago. Sul tavolo 13 milioni più Oliver Torres

Il Siviglia insiste per riportare in Spagna Luis Alberto. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo infatti, dopo la prima proposta da 16 milioni rifiutata dalla Lazio, gli spagnoli ne hanno presentata un’altra, stavolta decisamente più allettante.

Monchi ha proposto a Lotito e Tare 13 milioni di euro più il cartellino di Oliver Torres, valutato 14, per un totale di 27. Il calciatore piace molto a Sarri che avrebbe dato il suo ok. La pista si scalda.