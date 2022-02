Luis Alberto, il retroscena dietro la rinascita: lungo confronto a Formello

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Alberto a Firenze ha sfornato la migliore prestazione stagionale: a gennaio lungo confronto con l’agente a Formello dietro la rinascita

Luis Alberto sembra finalmente rinato. Il fantasista spagnolo ha fornito contro la Fiorentina la migliore prestazione stagionale, senza spazientirsi e garantendo a Sarri la giusta attenzione nelle due fasi di gioco.

Come svela Il Messaggero oggi in edicola, dietro l’ennesima rinascita dello spagnolo c’è un lungo confronto avuto a Formello durante l’ultimo mercato invernale col suo agente Torres. Sarri era ormai convinto di perderlo premiando Basic titolare, del resto l’opportunità dell’addio si era presentata anche in estate con gli interessamenti di Milan e Inter. A gennaio nessuno ha bussato alla porta e lo stesso numero dieci non aveva nessuna intenzione di lasciare il treno biancoceleste in corsa. A fine stagione si vedrà: per il momento bastano e avanzano gli sprazzi del nuovo Luis Alberto.