Luis Alberto, i dubbi di Gazzetta: «Perché Sarri fatica a integrarlo?»

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di Luis Alberto alla Lazio, con Sarri che fatica a integrarlo

Anche contro il Napoli, si sono viste le difficoltà di Luis Alberto nel nuovo modulo tattico messo in piedi da Maurizio Sarri. E La Gazzetta dello Sport si è chiesta proprio perché l’allenatore biancoceleste non riesca a integrare il Mago.

L’ANALISI – «Titolare nelle ultime due partite, dopo un inizio complicato e quei problemi estivi che sembravano preludere alla cessione: non è giusto dire che Luis Alberto sia un corpo estraneo nella Lazio di Sarri, ma sicuramente non è il più integrato degli elementi. Il top del tecnico è stata la mediana del Napoli con Jorginho (regista), Allan (marcatore) e Hamsik (incursore). Quella della Lazio non ha le stesse caratteristiche: Milinkovic può somigliare ad Hamsik, ma il gioco di Cataldi e Marcos Antonio è molto diverso da quello del play azzurro.

E Luis Alberto non è certo un incontrista. Non solo: Marcos Antonio, elegante, tecnico, creativo, fatica da centrale unico e, per motivi fisici, avrebbe bisogno di un appoggio in una mediana a due, com’era nello Shakhtar. Il rischio è che riproponga i problemi incontrati da Pjanic nella Juve di Sarri: sempre di spalle, francobollato, faceva mancare la prima impostazione della manovra. Forse il mercato laziale non è stato impeccabile. Ma ora Sarri ha questi interpreti: perdere la creatività di Luis Alberto potrebbe essere grave. Il tecnico è considerato un integralista del 4-3-3, ma fu lui stesso a rivelare che al Chelsea, per esempio, aveva chiuso la stagione trasformando il suo sistema in un 4-4-2 più o meno mascherato. Senza osare paragoni blasfemi, tipo i precedenti di Baggio o Zola fuori da certi schemi, certo che rinunciare a uno come Luis Alberto…».