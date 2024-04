Luis Alberto, l’avv. Grassani fa chiarezza: «Non può dimettersi come un allenatore. Ecco perché». Le parole dell’avvocato

Intervistato da Il Corriere dello Sport, l’avvocato Mattia Grassani ha fatto chiarezza sul caso che è scoppiato tra Luis Alberto e la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Luis Alberto non può rescindere il contratto da solo, ma deve rivolgersi al Collegio Arbitrale. In caso contrario, la Lega non gli concederebbe il visto per firmare con un altro club italiano.

Per l’estero il discorso è diverso. Infatti, la Fifa si limita a prenderne atto autorizzando il trasferimento. Nel caso in cui non ci sia la giusta causa, però, la Fifa può prendere provvedimenti che vanno dalla squalifica da 4 a 6 mesi per il calciatore e il divieto per il nuovo club di tesserare giocatori per 2 finestre di mercato.

La Lazio, invece, potrebbe richiedere una multa fino a un massimo del 25% della retribuzione lorda mensile. Meno probabile l’estromissione dall’attività della prima squadra».