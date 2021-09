Luis Alberto, foto di gruppo per il compleanno. Quanti biancocelesti! FOTO

Luis Alberto, lo spagnolo compie 29 anni. Il Mago ha postato sul suo profilo Twitter una foto di gruppo, ci sono tanti compagni di squadra

Giornata di festa per Luis Alberto, che spegne 29 candeline. Regalo anticipato, ovviamente la vittoria nel derby, sfida in cui il Mago ha finalmente messo in mostra tutta la sua qualità, rimasta in ombra nelle ultime uscite.

Lo spagnolo ha postato una foto di gruppo per la festa di compleanno, tanti i calciatori della Lazio presenti. Da Pedro, Reina e Luka Romero, fino a Escalante, Immobile con Jessica, Basic, Moro, Milinkovic, Strakosha, Marusic e Cataldi.