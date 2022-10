Luis Alberto festeggia: «Altra vittoria, altri 3 punti e altro gol!»

Attraverso un post pubblicato sui social, Luis Alberto ha festeggiato la rotonda vittoria di Firenze – FOTO

Entra e segna Luis Alberto che con quello alla Fiorentina sale a 3 reti in questo campionato. Il centrocampista spagnolo è sempre fondamentale per la Lazio: sia che parta dall’inizio, sia che subentri ed è per questo che Sarri non ci rinuncia quasi mai. Il Mago ha festeggiato, vittoria, 3 punti e marcatura personale con questo post su Instagram:

POST – «Altra grande vittoria, altri 3 punti…e altro gol!!».