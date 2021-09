Luis Alberto, la festa è doppia: trionfo nel derby e compleanno

Doppi festeggiamenti per Luis Alberto. Lo spagnolo gioisce per il trionfo nel derby, ma c’è di mezzo anche il suo compleanno

29 candeline sono senza dubbio un traguardo importante. Ed ecco che, nella giornata di ieri, per Luis Alberto la festa è diventata in una certo senso doppia.

Lo spagnolo infatti, come ha riportato La Repubblica, oltre a gioire per il trionfo nel derby, dove si è riscattato dopo alcune prestazioni sottotono, ieri ha voluto festeggiare il suo compleanno con i compagni. Una vera e propria cena di squadra, a cui hanno partecipato anche alcuni suoi amici più stretti, che si è svolta a casa sua. Insomma, ora il Toque di motivi per sorridere ne ha davvero tanti.