Luis Alberto e Sarri, tregua fino a fine stagione? Le ultime sul Mago

Dopo la sfavillante prova contro il Galatasaray, Maurizio Sarri pensa ad una tregua con Luis Alberto almeno fino a fine stagione

La sfavillante prova di Luis Alberto contro il Galatasaray e le sue parole nel post partita hanno ridato un nuovo Mago a Sarri. Diverso, forse, più convinto. Il tecnico, al netto delle sregolatezze del Mago, non può non apprezzare le sue magie. Sa cosa può dare alla Lazio, sa cosa può toglierle. Vorrebbe un Luis sempre in sintonia con la sua filosofia, con le sue scelte.

Mau lo sacrificherebbe sul mercato, perderebbe la sua qualità pur di salvaguardare serenità ed equilibri di spogliatoio. Ma ha anche detto a Lotito e Tare che in caso di permanenza è disposto a gestirlo purché il giocatore rispetti le scelte e si comporti di conseguenza. In Spagna da giorni si rincorrono nuove voci sul possibile interesse di Atletico Madrid, Siviglia, Valencia e Villarreal per il Mago. Non ci sono conferme, per il momento. L’Atletico è la squadra che potrebbe accontentare Lotito, versando i 20 milioni (forse ne accetterebbe anche 18) richiesti dal presidente.

Simeone è in rotta con Joao Felix, il club e l’agente Mendes lavorano per chiuderne la cessione a gennaio. Fonti spagnole assicurano che il Cholo accoglierebbe Luis, preferendo l’arrivo di un jolly offensivo anziché di una punta pura. A Formello non sono arrivati segnali da parte di club né dagli stessi agenti di Luis. Nessuno è pronto a scommettere sulla partenza dello spagnolo. E la partita di ieri può essere d’aiuto per avverare la richiesta di Lotito: spinge affinché Sarri e il Mago trovino un punto d’incontro dopo un anno e mezzo di scontri. Lo riporta il Corriere dello Sport.