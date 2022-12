Luis Alberto: «Vogliamo ricominciare al meglio!». E sulla fascia da Capitano...

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Luis Alberto commenta la vittoria in amichevole contro il Galatasaray: le sue parole

La Lazio si porta a casa la prima amichevole di questo ritiro in Turchia. A siglare il gol della rimonta – e della vittoria – è Luis Alberto che ai microfoni del canale ufficiale ha parlato così:

GOL E PAUSA – «Non sapevo che fosse il gol più veloce della mia carriera. È stato bello farlo dopo la ripresa, dà fiducia e si lavora meglio. Penso che sia stato un mese difficile, volevamo tornare con la voglia di fare la seconda parte meglio della prima».

GARA – «È una buona squadra, hanno dato tante botte. Sapevamo che fossero così. La squadra, dopo il primo gol, si è ripresa bene e ha provato a stare corta e alla fine penso che abbiamo fatto una bella partita».

CAPITANO – «È una cosa a cui non do tanta importanza, qui siamo tutti uguali. Il capitano è Ciro, stiamo qui da tanti anni è un orgoglio portarla ma non è una cosa a cui ho pensato. Va bene che la portano Ciro e Danilo, io sono uno come tanti».

QATAR 2022 – «Tifavo Messi anche prima del Mondiale. Un giocatore come lui non può lasciare il calcio senza la Coppa del Mondo, è il calcio. Sarò triste quando arriverà quel momento»