Luis Alberto e la svolta di Firenze: lo spagnolo ha capito il calcio di Sarri

Luis Alberto a Firenze ha dimostrato di poter coesistere con Milinkovic garantendo comunque equilibrio: Sarri prende felicemente nota

Il centrocampo della Lazio a Firenze è stata forse la nota più lieta della serata oltre ai tre punti e al solito goal di Immobile. In particolare, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Sarri ha apprezzato particolarmente la prova di Luis Alberto.

Lo spagnolo, partito in sordina in questa stagione e con alcune incomprensioni caratteriali e tattiche col tecnico toscano, ha saputo pian piano calarsi nella nuova realtà e al Franchi ha dimostrato di poter convivere con Milinkovic-Savic all’insegna dell’equilibrio. Domani c’è il Milan in Coppa Italia, squadra al quale lo spagnolo ha già segnato due reti. Il ballottaggio con Basic è aperto ma ora Sarri sa che dall’inizio o a gara in corso il numero dieci biancoceleste può essere finalmente decisivo.