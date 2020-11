Luis Alberto e la Lazio: ragione e pentimento

Scusa, ma nessuna retromarcia. Dopo le parole al vetriolo contro Lotito su Twitch («Ho visto l’aereo, compra ma non ci paga»), Luis Alberto si spiega su Instagram: «Avevo preparato un comunicato con Peruzzi, ma voglio metterci la faccia per la mia cavolata. Ho sbagliato il momento per dire quella cosa, ma io dico sempre ciò che penso. E l’ho fatto perché voglio che la società migliori e lavori per il bene di tutti. Io non parlo solo per me, ma a nome di tutti». Di altri compagni della Lazio infastiditi dalle mensilità mancanti (vedi il like di Acerbi e Armini), dello staff, dei magazzinieri. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.