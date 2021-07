Luis Alberto e Correa, la Lazio ora può cambiare strategia

La Lazio potrebbe cambiare strategia sul mercato: quale sarà il destino di Luis Alberto e Correa? Le ultime

Con il ritiro iniziato da qualche giorno, in casa Lazio non si può però non pensare al mercato. Ed ecco che il caso Luis Alberto, che non si è presentato per le visite mediche ed è assente sotto le Tre Cime di Lavaredo, potrebbe cambiare le strategie.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il rischio di essere un separato in casa potrebbe far rivedere la sua incedibilità. Ed ecco che il big sacrificabile potrebbe essere proprio il Mago e questo porterebbe a rivedere la situazione di Correa. Il Tucu avrebbe chiesto di essere ceduto, ma al momento non sarebbe arrivata alcuna offerta giusta. L’ex Siviglia, fresco di Copa America, potrebbe anche cambiare idea, visto che Sarri vorrebbe utilizzarlo come esterno alto a sinsitra nel 4-3-3. Insomma, tutto potrebbe cambiare. Ma tutto dipende da Luis Alberto.