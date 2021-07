Luis Alberto, tutto in fase di stallo: nessuna offerta concreta

Tiene banco il caso Luis Alberto in casa Lazio. Ma qual è la situazione al momento? Ecco le ultime sullo spagnolo

Sui social ha voluto fare i complimenti a Immobile e Acerbi campione d’Europa. A far discutere però non può non essere la sua assenza in quel di Auronzo di Cadore. Il caso Luis Alberto è l’argomento più spinoso di questi giorni in casa Lazio. Ma qual è la situazione?

Come rivelato da La Repubblica, al momento non ci sarebbe alcuna offerta concreta sullo spagnolo. Inter, Milan e Villarreal sarebbero alla finestra, ma al momento nessun vero e proprio passo sarebbe fatto. E la questione potrebbe sempre più ingarbugliarsi.