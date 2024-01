Luis Alberto, dubbio Sarri verso Lazio Napoli: a cosa pensa il tecnico per la crisi dello spagnolo

Luis Alberto, il dubbio di mister Sarri verso Lazio Napoli di domani: ecco a cosa pensa il tecnico per il calo dello spagnolo

Come spiegato dal Corriere dello Sport, per il match di domani contro il Napoli potrebbe partire dal primo minuto Luis Alberto, visto il flop del centrocampo che è sceso in campo in Arabia per la Supercoppa.

Il calo dello spagnolo è però ormai evidente da diversi mesi, complice anche il ko con l’Empoli arrivato verso fine dicembre. Poi l’assist al Lecce e l’errore che ha regalato il 3-0 all’Inter: la Lazio adesso aspetta risposte dal suo Mago.