Luis Alberto difende la Lazio: «Rigori? Di quello su Milinkovic non parlate…»

Lazio, Luis Alberto difende la squadra dai continui attacchi relativi ai rigori concessi ai biancocelesti

Troppo spesso, in questo campionato, la Lazio è stata bersagliata perchè additata come favorita a ricevere rigori a favore. Le polemiche non sono ovviamente mancate dopo la gara contro la Fiorentina, quando Immobile ha riaperto la gara proprio dal dischetto. Con il Torino, però, proprio i biancocelesti sono stati penalizzati con un penalty contro e un fallo in area su Milinkovic neppure rivisto.

A difendere la Lazio, stavolta, è stato Luis Alberto. Lo spagnolo, durante una live su Twitch mentre giocava a FIFA20, ha zittito ogni frecciatina: «Del rigore su Sergej non parlate eh. Ahi, Ahi, Ahi… parlate solo quando volete!».