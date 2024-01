Luis Alberto a Sky: «Soddisfatto della prestazione. Ecco cosa ho detto ai miei compagni in spogliatoio»

Luis Alberto ha parlato nel post-partita della gara pareggiata dalla Lazio contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo il pareggio per 0-0 tra Lazio e Napoli, Luis Alberto ha dichiarato:

PAROLE – «Non abbiamo perso ed è importante, non abbiamo preso gol, sono contento per la prestazione, peccato non aver fatto gol e per i 3 punti. In settimana abbiamo lavorato benissimo, con una cattiveria impressionante e un ritmo bellissimo, peccato oggi perché era importantissimo. Ogni squadra si deve cambiare sempre, abbiamo cambiato tanti giocatori e portato giocatori forti. Abbiamo fatto 5 partite positive, oggi abbiamo giocato bene sia in fase difensiva che offensiva. Negli ultimi 30 minuti il Napoli ha pensato solo a difendere ed è merito nostro, abbiamo continuato con l’intensità per portare i punti a casa. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio ‘così si deve giocare sempre’, si può vincere e si può perdere, ma sono convinto che se si gioca così si vince 9 volte su 10».