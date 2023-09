Luis Alberto a Sky: «Il calcio è incredibile, questa la serata della nostra ripartenza»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiata contro l’Atletico Madrid

Ai microfoni di Sky dopo Lazio-Atletico Madrid, Luis Alberto ha dichiarato:

«Questo pareggio vale come una vittoria, meritavamo di più. Abbiamo fatto bene primo e secondo tempo, abbiamo preso un gol sfortunato, in questo momento va così. La squadra è sempre stata nella partita e alla fine il calcio ti dà. Col gol del portiere è ancora più bello. Provedel mi conosce bene, mi ha detto che è andato in quello spazio e ha fatto un bellissimo gol. Volevo fare bene per la squadra e per me stesso, meritiamo di stare in Champions, ci siamo fatti un culo così per arrivare a questo punto. Dobbiamo aggiustare qualcosa ma questa deve essere la partita della ripartenza. Sabato dobbiamo entrare con la testa giusta e fare punti in Serie A».