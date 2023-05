Luis Alberto a LSC: «Dipende tutto da noi. Oggi ho giocato dappertutto, ma mi sento utile per la squadra». Le parole del Mago della Lazio

Luis Alberto ha parlato a Lazio Style Channel dopo Lazio-Sassuolo. Le sue parole.

Le sue parole: Oggi ho giocato veramente dappertutto. Mi piace essere utile alla squadra in questo momento di difficoltà a causa infortuni. Sono uscito un po’ stanco dal campo, ma dovevamo vincere e questo è l’importante. Siamo riusciti a rimanere sempre in partita, a differenza magari delle ultime partite. Nei primi 25 minuti a livello di gioco siamo stati perfetti, ma anche il Sassuolo gioca molto bene. Siamo scesi in campo con la convinzione di portare a casa il risultato. Stiamo giocando molto in questo periodo, ma ci tenevamo a fare bene. Sono due anni che abbiamo intrapreso questo percorso, vogliamo continuare in questo modo. Mancano cinque partite e dipende solamente da noi. Vogliamo terminare il campionato al meglio