Luis Alberto a LSR: «Il secondo posto è per Radu, ora serve il mercato»

Luis Alberto, trequartista della Lazio, ha parlato dopo la vittoria per 0-2 sul campo dell’Empoli: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Radio al termine di Empoli-Lazio, Luis Alberto ha parlato così:

«C’è tanta soddisfazione. La Lazio è la quarta volta nella sua storia che arriva seconda. Volevamo chiudere così ed è un traguardo meritato per il lavoro fatto dai ragazzi quest’anno. Abbiamo fatto tante cose importanti tra cui 21 clean sheet. Il prossimo anno bisogna continuare la crescita. Per quanto riguarda la squadra ci vuole tempo, ma stiamo crescendo grazie al lavoro e alla mentalità. Lo scorso anno ci siamo qualificati per l’Europa League, quest’anno per la Champions League. La dedica era per Sergio Rico che ha vissuto dei momenti difficili. Settimana dura e bella per quanto riguarda il calcio, speriamo si chiuda con la salvezza del Cadice dopo il successo del Siviglia in Europa League. Il secondo posto era anche per Radu che meritava di chiudere la carriera così. È un uomo onesto e lo porterò sempre nel cuore. Questa squadra è capace di tutto, ci manca qualche giocatore in più, adesso sarà più difficile con la Champions. Deve essere più continua e deve cercare sempre di vincere senza mai accontentarsi. Questa deve essere la mentalità. È la mia stagione più diversa. Ho dovuto cambiare il mio modo di giocare, ma quando si vince è tutto più divertente».