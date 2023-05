Luis Alberto a LSC: «Ho svoltato mentalmente, sul mio ruolo...»

Luis Alberto ha parlato ai canali ufficiali della Lazio nell’immediato pre-partita della gara contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Luis Alberto ha parlato così prima di Lazio-Lecce:

«Sono pesanti queste sconfitte, dobbiamo pensare a noi e questi tre punti devono rimanere qui all’Olimpico per continuare quel che abbiamo creato in questi due anni perché lo meritiamo. Questo il Luis Alberto più forte di sempre? Non so se è il più forte, ma sicuro il più continuo, sono un altro calciatore mentalmente, ho trovato questa continuità senza palla, l’equilibrio mentale era necessario per me e per la squadra. Luis Alberto nel ruolo di play? Credo che sarà un ruolo dove finirò a giocare negli ultimi anni per caratteristica, sicuramente, ma mi sento giovane e spero il più tardi possibile».