Luis Alberto a LSC: «Champions? Se sbagliamo altre due partite siamo fuori. Col Milan...»

Luis Alberto, trequartista della Lazio, ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni nel post-partita

Intervenuto a Lazio Style Channel, Luis Alberto ha parlato così dopo Fiorentina-Lazio:

PAROLE – «Spiegare questa partita è difficile. Non meritavamo di andare avanti, non abbiamo saputo gestire il risultato e in questo momento del campionato non deve succedere. Loro hanno fatto una partita aggressiva per novanta minuti, ma quando si va in vantaggio bisogna fermare il gioco e palleggiare di più e non lo abbiamo saputo fare. Il loro pareggio arriva su un contropiede nostro e abbiamo subito gol. Ora dobbiamo liberare la testa, allenarci bene e venerdì ci sarà un’altra guerra. La squadra deve fare un passo avanti, cosa che oggi non ha fatto. Quest’anno non riusciamo a chiudere neanche una partita. E’ vero che oggi loro meritavano di più, ma avevamo anche l’occasione di fare il 2-0 in contropiede, negli altri anni lo avremmo fatto. Abbiamo perso tutti punti in situazioni di vantaggio, dobbiamo migliorare in fretta perché il campionato sta per finire e noi siamo indietro. Se sbagliamo altre due partite siamo fuori, già ora è difficile, dobbiamo tutti pensare alle prossime perché nel calcio non si sa mai».