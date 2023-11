Luis Alberto: «Chi nasce con talento è diverso dagli altri. Oggi tanti giocatori sembrano robot». Le parole del biancoceleste

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Luis Alberto ha parlato di diversi argomenti, spaziando dall’andamento in campionato della Lazio alla famiglia. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

TALENTO– «Puoi allenare le abilità, il controllo. Ma chi nasce con talento è diverso dagli altri. Adesso serve gente che giochi in strada, non serve andare solo all’accademia e poi tornare a casa a fare cazzate o a giocare alla play. Serve il talento della strada, quello che c’era prima si è perso un po’. Oggi tanti giocatori sembrano robot. Non solo la gente, ma anche noi ci stiamo un po’ annoiando del nuovo calcio. È più difficile oggi vedere un Del Piero, un Iniesta, uno Zidane. Così il calcio diventa noioso».