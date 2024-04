Luis Alberto, Canovi: «Vi dico dove giocherà nella prossima stagione». Le parole del procuratore sul caso che ha scatenato il centrocampista

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Dario Canovi ha parlato della situazione di Luis Alberto alla Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Luis Alberto ha capito che per lui non ci sarà un avvenire nella Lazio. È sempre stato un giocatore nervoso, ha reagito in maniera decisa. Lotito non lo lascerà andare? Dice sempre così. Poi però se l’allenatore non lo fa giocare e un problema nello spogliatoio. Io credo che tornerà in Spagna».