Luis Alberto applaude i tifosi: «Una goduria vincere davanti a tanti cuori biancocelesti»

Luis Alberto ha festeggiato la vittoria della Lazio contro lo Spezia sul suo profilo Instagram e lo ha fatto elogiando i tifosi

«Quest’ambiente ti entra dentro» ha dichiarato oggi in conferenza Martusciello. I tifosi si sono schierati con la squadra: in casa o in trasferta sono sempre loro la marcia in più di questa Lazio. Un’alchimia che emoziona, carica e vince.

Dello stesso parere è Luis Alberto, investito da un’ondata di applausi durante il cambio, che su Instagram ha festeggiato così la vittoria: «È sempre una goduria vincere davanti a tanti cuori biancocelesti».