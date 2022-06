Luis Alberto, lo spagnolo si continua ad allenare anche in vacanza – VIDEO

Nonostante sia in vacanza, Luis Alberto continua ad allenarsi per tenersi in forma in vista del ritiro di Auronzo

Il tutto, come sempre accade è stato testimoniato sui social network, dove lo spagnolo, in compagnia della moglie, è sempre molto presente e attivo.

Nonostante continuano a susseguirsi voci sul futuro, il Mago sembra concentrato e determinato a ripartire e a ricominciare.