Lazio, Luis Alberto si trasforma influencer VIDEO

Il fantasista della Lazio pubblica un video su Instagram dove fa vedere la sua routine d’allenamento e spiega i suoi nuovi hobby

In questi giorni in cui tutti siamo costretti a rimanere in casa, i giocatori della Lazio si stanno allenando singolarmente per mantenere la forma fisica e farsi trovare pronti alla ripresa della Serie A.

Luis Alberto si sta dedicando molto agli allenamenti e lo ha voluto far sapere ai suoi fan tramite un video della sua routine su Instagram. Il fantasista biancoceleste ha poi chiesto ai suoi followers i nuovi hobby scoperti grazie alla quarantena. Che il calciatore si sta aprendo una carriera sui social da influencer?