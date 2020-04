Luis Alberto, parla l’agente: «Lui e la Lazio in sintonia, c’è voglia di rinnovare»

Luis Alberto, una delle punte di diamante della Lazio di mister Inzaghi è pronto al rinnovo in biancoceleste

Di una possibile partenza se ne è parlato per tutta la scorsa estate. Luis Alberto invece è rimasto a Roma e si è reso protagonista della migliore stagione in biancoceleste. Al primo posto come assist-man ma non solo. Per questo la Lazio sta trattando il rinnovo con il giocatore come confermano le parole dell’agente dello spagnolo Alvaro Torres ai microfoni di Estadiodeportivo.

«Luis Alberto è tra i migliori calciatori della Serie A, con la Lazio c’è sintonia ed entrambi hanno voglia di rinnovare. Il Siviglia si è interessato a lui nelle ultime sessioni di mercato, questo è vero. Monchi stima molto Luis Alberto, tuttavia il suo interesse non si è mai materializzato. Siamo concentrati sul rinnovo in questo momento, vedremo se andrà a buon fine».